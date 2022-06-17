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Байндль програла чвертьфінал турніру в Італії

Сьогодні 21:26 76 0
Катерина Байндл не змогла вийти у півфінал турніру
Байндль програла чвертьфінал турніру в Італії
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (159) поступилася італійці Сарі Еррані (213) у чвертьфіналі турніру в Італії.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo - WTA 125
Гаїба, Італія
Трава
Призовий фонд – 115 000 доларів
Третє коло, 17 червня

Сара Еррані - Катерина Байндл 7:6, 6:4

Раніше Ястремська поступилась у чвертьфіналі турніру у Бірмінгемі.

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