Байндль програла чвертьфінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (159) поступилася італійці Сарі Еррані (213) у чвертьфіналі турніру в Італії.
Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 5 з 7 брейк-пойнтів.
Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo - WTA 125
Гаїба, Італія
Трава
Призовий фонд – 115 000 доларів
Третє коло, 17 червня
Сара Еррані - Катерина Байндл 7:6, 6:4
Раніше Ястремська поступилась у чвертьфіналі турніру у Бірмінгемі.