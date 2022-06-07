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Калініна обіграла Гадецкі у першому колі турніру в Нідерландах

Сьогодні 20:53 157 0
Матч тривав 2 години 7 хвилин
Калініна обіграла Гадецкі у першому колі турніру в Нідерландах
#Ангеліна Калініна, #Олівія Гадецкі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла австралійку Олівію Гадецкі на старті турніру WTA250 у Нідерландах.

Поєдинок тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:4.

Українка двічі подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 7 з 12 брейк-пойнтів.

У наступному раунді Калініна зіграє з росіянкою Єкатєріною Александровою.

Libema Open - WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди
$251,750 доларів
Трава
Перше коло, 07 червня

Ангеліна Калініна (Україна) - Олівія Гадецкі (Австралія) 6:3, 4:6, 6:4

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