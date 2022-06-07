Калініна обіграла Гадецкі у першому колі турніру в Нідерландах

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла австралійку Олівію Гадецкі на старті турніру WTA250 у Нідерландах.
Поєдинок тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:4.
Українка двічі подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 7 з 12 брейк-пойнтів.
У наступному раунді Калініна зіграє з росіянкою Єкатєріною Александровою.
Libema Open - WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди
$251,750 доларів
Трава
Перше коло, 07 червня
Ангеліна Калініна (Україна) - Олівія Гадецкі (Австралія) 6:3, 4:6, 6:4