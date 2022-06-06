Снігур вперше в кар'єрі пробилася до основної сітки турніру WTA

Джерело - Чемпіон.
Дар'я Снігур здолала американку Даніель Лао в фіналі кваліфікації турніру WTA250 у Ноттінгемі.
Поєдинок тривав 2 години 34 хвилини і завершився з рахунком 7(7):6(5), 4:6, 6:4.
Снігур 1 раз подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 11 з 22 брейкпойнтів.
Rothesay Open Nottingham - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
$251,750
Трава
Кваліфікація, фінал
Дар'я Снігур (Україна) - Даніель Лао (США) 7(7):6(5), 4:6, 6:4
Нагадаємо, Завацька обіграла росіянку та вийшла в основу турніру в Іспанії.