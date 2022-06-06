Снігур вперше в кар'єрі пробилася до основної сітки турніру WTA

Українка здолала американку Даніель Лао

Джерело - Чемпіон.

Дар'я Снігур здолала американку Даніель Лао в фіналі кваліфікації турніру WTA250 у Ноттінгемі.

Поєдинок тривав 2 години 34 хвилини і завершився з рахунком 7(7):6(5), 4:6, 6:4.

Снігур 1 раз подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 11 з 22 брейкпойнтів.

Rothesay Open Nottingham - WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія

$251,750

Трава

Кваліфікація, фінал

Дар'я Снігур (Україна) - Даніель Лао (США) 7(7):6(5), 4:6, 6:4

Нагадаємо, Завацька обіграла росіянку та вийшла в основу турніру в Іспанії.