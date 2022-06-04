Свьонтек: Я підтримуватиму українців

Переможниця Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек підтримала Україну.

Про це вона розповіла після фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

"Хотіла б сказати ще кілька слів про Україну... Будьте сильними, бо війна все ще триває... Після моєї першої заяви в Досі я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і підтримуватиму вас", – сказала Свьонтек.