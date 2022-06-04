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Свьонтек: Я підтримуватиму українців

Сьогодні 19:11 110 0
Іга Свьонтек виступила з промовою після перемоги у фіналі Ролан Гаррос.
Свьонтек: Я підтримуватиму українців
Фото - gettyimages
#Ролан Гаррос, #Іга Свьонтек

Джерело - Чемпіон.

Переможниця Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек підтримала Україну.

Про це вона розповіла після фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

"Хотіла б сказати ще кілька слів про Україну... Будьте сильними, бо війна все ще триває... Після моєї першої заяви в Досі я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і підтримуватиму вас", – сказала Свьонтек.

Відзначимо, що Свьонтек грала фінал Ролан Гаррос із синьо-жовтою стрічкою на кепці.

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