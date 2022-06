Свьонтек: Я підтримуватиму українців

Переможниця Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек підтримала Україну.

Про це вона розповіла після фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Відзначимо, що Свьонтек грала фінал Ролан Гаррос із синьо-жовтою стрічкою на кепці.

🗣 Iga Swiatek's winner's speech 🏆



Appreciation for Coco Gauff, working hard to get to this point and finally a word for Ukraine.



📹: #RolandGarros pic.twitter.com/KrsoUF2IjB