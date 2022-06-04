Свьонтек: Я підтримуватиму українців

Джерело - Чемпіон.
Переможниця Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек підтримала Україну.
Про це вона розповіла після фіналу Відкритого чемпіонату Франції.
"Хотіла б сказати ще кілька слів про Україну... Будьте сильними, бо війна все ще триває... Після моєї першої заяви в Досі я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і підтримуватиму вас", – сказала Свьонтек.
Відзначимо, що Свьонтек грала фінал Ролан Гаррос із синьо-жовтою стрічкою на кепці.
🗣 Iga Swiatek's winner's speech 🏆— The Field (@thefield_in) June 4, 2022
Appreciation for Coco Gauff, working hard to get to this point and finally a word for Ukraine.
📹: #RolandGarros pic.twitter.com/KrsoUF2IjB