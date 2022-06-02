18-річна американка зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

Відбувся другий півфінал жіночого одиночного розряду у рамках Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

18-річна американка Корі Гофф обіграла італійку Мартіну Тревізан.

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Гофф 1 раз подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 6 з 11 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

1/2 фіналу, 02 червня

Корі Гофф (США) – Мартіна Тревізан (Італія) 6:3, 6:1

Раніше Свьонтек розібралася з росіянкою на шляху у фінал Ролан Гаррос.