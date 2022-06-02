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Гауфф вийшла у фінал Ролан Гаррос

Сьогодні 19:43 129 0
18-річна американка зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Франції
Гауфф вийшла у фінал Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Гофф, #Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Відбувся другий півфінал жіночого одиночного розряду у рамках Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

18-річна американка Корі Гофф обіграла італійку Мартіну Тревізан.

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Гофф 1 раз подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 6 з 11 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/2 фіналу, 02 червня

Корі Гофф (США) – Мартіна Тревізан (Італія) 6:3, 6:1

Раніше Свьонтек розібралася з росіянкою на шляху у фінал Ролан Гаррос.

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