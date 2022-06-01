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Визначились півфіналістки Ролан Гаррос

Сьогодні 17:57 244 0
Визначились півфіналістки Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Ролан Гаррос, #Іга Свьонтек

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чвертьфінальні матчі у верхній половині жіночої одиночної сітки у рамках Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек обіграла американку Джесіку Пегулу, яка у другому колі вибила з боротьби українку Ангеліну Калініну. Водночас Касаткіна обіграла Кудерметову.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/4 фіналу, 01 червня

 Іга Свьонтек –  Джессіка Пегула 6:3, 6:2

Дар'я Касаткіна – Вероніка Кудерметова 6:4, 7:6(5)

Ролан Гаррос. Пари 1/2 фіналу

 Іга Свьонтек – Дар'я Касаткіна

 Мартіна Тревізан –  Корі Гауфф

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