Визначились півфіналістки Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чвертьфінальні матчі у верхній половині жіночої одиночної сітки у рамках Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек обіграла американку Джесіку Пегулу, яка у другому колі вибила з боротьби українку Ангеліну Калініну. Водночас Касаткіна обіграла Кудерметову.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

1/4 фіналу, 01 червня

Іга Свьонтек – Джессіка Пегула 6:3, 6:2

Дар'я Касаткіна – Вероніка Кудерметова 6:4, 7:6(5)

Ролан Гаррос. Пари 1/2 фіналу

Іга Свьонтек – Дар'я Касаткіна

Мартіна Тревізан – Корі Гауфф