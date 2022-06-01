Визначились півфіналістки Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чвертьфінальні матчі у верхній половині жіночої одиночної сітки у рамках Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
Перша ракетка світу Іга Свьонтек обіграла американку Джесіку Пегулу, яка у другому колі вибила з боротьби українку Ангеліну Калініну. Водночас Касаткіна обіграла Кудерметову.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/4 фіналу, 01 червня
Іга Свьонтек – Джессіка Пегула 6:3, 6:2
Дар'я Касаткіна – Вероніка Кудерметова 6:4, 7:6(5)
Ролан Гаррос. Пари 1/2 фіналу
Іга Свьонтек – Дар'я Касаткіна
Мартіна Тревізан – Корі Гауфф