Кіченко поступилась у парному чвертьфіналі турніру WTA у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з румункою Іоанною-Ралукою Олару поступилися Люції Градецькій з Чехії та Сані Мірзі з Індії у парному чвертьфіналі парного турніру WTA у Франції.
Матч тривав 1 годину 44 хвилини.
Іnternationaux de Strasbourg - WTA 250
Страсбург, Франція
Призовий фонд - $251,750
Грунт
1/8 фіналу, 17 травня
Люція Градецька / Саня Мірза - Надія Кіченок / Іоанна-Ралука Олару 6:3, 7:6 (4)
Раніше Костюк та Рузе знялися з парного чвертьфіналу турніру WTA у Франції.