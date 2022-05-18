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Кіченко поступилась у парному чвертьфіналі турніру WTA у Франції

Сьогодні 21:11 82 0
Надія Кіченок покинула турнір
Кіченко поступилась у парному чвертьфіналі турніру WTA у Франції
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з румункою Іоанною-Ралукою Олару поступилися Люції Градецькій з Чехії та Сані Мірзі з Індії у парному чвертьфіналі парного турніру WTA у Франції.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. 

Іnternationaux de Strasbourg - WTA 250
Страсбург, Франція
Призовий фонд - $251,750
Грунт
1/8 фіналу, 17 травня

Люція Градецька / Саня Мірза - Надія Кіченок / Іоанна-Ралука Олару 6:3, 7:6 (4)

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