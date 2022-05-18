Кіченко поступилась у парному чвертьфіналі турніру WTA у Франції

Надія Кіченок покинула турнір

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з румункою Іоанною-Ралукою Олару поступилися Люції Градецькій з Чехії та Сані Мірзі з Індії у парному чвертьфіналі парного турніру WTA у Франції.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини.

Іnternationaux de Strasbourg - WTA 250

Страсбург, Франція

Призовий фонд - $251,750

Грунт

1/8 фіналу, 17 травня

Люція Градецька / Саня Мірза - Надія Кіченок / Іоанна-Ралука Олару 6:3, 7:6 (4)