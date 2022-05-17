Костюк вийшла до парного чвертьфіналу турніру у Страсбурзі

Костюк побореться за вихід у півфінал турніру

Українська тенісистка Марта Костюк у дуеті з Єленою-Габріелою Русе з Румунії обіграла тандем Латіша Чань / Саманта Стосур (Тайвань / Австралія).

Матч тривав 1 годину та 19 хвилин.

За вихід до півфіналу турніру Костюк і Рьюз зустрінуться з американсько-австралійським тандемом Ніколь Мелікар - Дар'я Савілл.

Internationaux de Strasbourg - WTA 250

Страсбург, Франція

Призовий фонд - $251,750

Грунт

1/8 фіналу, 17 травня

Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе - Латіша Чань / Саманта Стосур 6:2, 7:5

Раніше Костюк поступилась Плішковій.