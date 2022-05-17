Костюк вийшла до парного чвертьфіналу турніру у Страсбурзі

Українська тенісистка Марта Костюк у дуеті з Єленою-Габріелою Русе з Румунії обіграла тандем Латіша Чань / Саманта Стосур (Тайвань / Австралія).
Матч тривав 1 годину та 19 хвилин.
За вихід до півфіналу турніру Костюк і Рьюз зустрінуться з американсько-австралійським тандемом Ніколь Мелікар - Дар'я Савілл.
Internationaux de Strasbourg - WTA 250
Страсбург, Франція
Призовий фонд - $251,750
Грунт
1/8 фіналу, 17 травня
Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе - Латіша Чань / Саманта Стосур 6:2, 7:5
Раніше Костюк поступилась Плішковій.