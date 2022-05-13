Снігур вийшла у півфінал турніру у Франції

Третій півфінал в сезоні для 20-річної українки

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (143) вийшла у п'ятницю до півфіналу змагань ITF World Tennis Tour у французькому місті Сен-Годенс.

У чвертьфіналі українка обіграла Юлію Готовко (нейтральний статус, 213).

Матч тривав 1 годину та 13 хвилин.

Снігур утретє цього року зіграє у півфіналі. У лютому 20-річна українка дійшла до фіналу на турнірі ITF W60 в Альтенкірхені, а у квітні вона зіграла у півфіналі турніру ITF W25 у Кальві.

Edge Open Saint-Gaudens 31 Occitanie - ITF World Tennis Tour

Сент-Годенс, Франція

$60,000

Грунт

1/4 фіналу, 13 травня

Дар'я Снігур - Юлія Готовко 7:6 (7:3), 6:2

Раніше Снігур обіграла француженку Маллорі Ноель.