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Світоліна: Кожен спортсмен з росії та білорусі повинен висловитися

Сьогодні 21:11 151 0
Українська тенісистка хоче знати, що серед її колег немає фанатів путіна
Світоліна: Кожен спортсмен з росії та білорусі повинен висловитися
#Еліна Світоліна

Джерело - eurosport.co.uk.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чому тенісисткам з росії та білорусі важливо озвучити свою позицію щодо російсько-української війни.

"Для нас, для українців дуже важливо, щоб вони висловилися, щоб вони обрали сторону. Ми хочемо знати, ми хочемо відчувати себе у безпеці. Якщо вони не висловляться, ми не знаємо – можливо, вони підтримують свою владу, підтримують дії їхньої армії.

Я відчуваю, що їм потрібно заявити про свою позицію. Це дуже важливо. Неважливо, чи це буде турнір Великого шолома чи інший турнір, кожен російський чи білоруський спортсмен має висловити свою позицію, щоб ми знали, що серед нас немає поганих людей", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, що наприкінці березня Еліна Світоліна оголосила, що бере паузу у виступах у зв'язку із болями у спині.

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