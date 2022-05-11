Марченко поступився у другому колі турніру у Казахстані

Марченко не зміг пробитися у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (254) поступився Ергі Кіркіну (329) з Туреччини у другому колі турніру у казахстанському Шимкенті.

Матч тривав 2 години та 45 хвилин. Марченко 1 раз подав на виліт, допустив 6 подвійних помилок та використав 3 з 17 брейк-пойнтів. Його суперник тричі подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 6 з 14 брейк-пойнтів.

Shymkent 1 - ATP Challenger Tour

Шимкент, Казахстан

Призовий фонд - $53,120

Грунт

Друге коло, 11 травня

Ергі Кіркін - Ілля Марченко 5:7, 6:1, 6:3

Раніше Марченко поступився на старті турніру у Чехії.