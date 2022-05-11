Світоліна пропустить Ролан Гаррос

Світоліна не зіграє на Ролан Гаррос вперше з 2011 року

Перша ракетка України Еліна Світоліна пропустить ґрунтовий турнір Grand Slam.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Світоліна не виступить у Парижі вперше з 2011 року. Українка 11 разів грала на Ролан Гаррос (9 разів в основній сітці) та тричі доходила до чвертьфіналу (2015, 2017, 2020).

Торік Еліна Світоліна поступилася майбутній чемпіонці турніру Барборі Крейчиковій у третьому колі. Всього на Відкритому чемпіонаті Франції Світоліна зіграла 34 матчі та здобула 23 перемоги (в основній сітці 31 матч та 22 перемоги).

Нагадаємо, що наприкінці березня Еліна Світоліна оголосила, що бере паузу у виступах у зв'язку із болями у спині.