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Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру у Римі

Сьогодні 16:15 216 0
Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру у Римі
Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру у Римі
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (60) стартувала з перемоги у кваліфікації ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

У першому відбірковому раунді 19-річна українка виграла на відмові в італійки Федеріки Ді Сарри (207).

Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Костюк двічі подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $2,527,250
Грунт
Кваліфікації, Півфінал
07 травня

Марта Костюк – Федеріка ді Сарра 7:6, 4:0 (відмова ді Сарра)

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