Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру у Римі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (60) стартувала з перемоги у кваліфікації ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.
У першому відбірковому раунді 19-річна українка виграла на відмові в італійки Федеріки Ді Сарри (207).
Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Костюк двічі подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.
Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $2,527,250
Грунт
Кваліфікації, Півфінал
07 травня
Марта Костюк – Федеріка ді Сарра 7:6, 4:0 (відмова ді Сарра)