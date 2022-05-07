Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру у Римі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (60) стартувала з перемоги у кваліфікації ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

У першому відбірковому раунді 19-річна українка виграла на відмові в італійки Федеріки Ді Сарри (207).

Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Костюк двічі подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000

Рим, Італія

Призовий фонд - $2,527,250

Грунт

Кваліфікації, Півфінал

07 травня

Марта Костюк – Федеріка ді Сарра 7:6, 4:0 (відмова ді Сарра)