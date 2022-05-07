Ролан Гаррос назвав розмір призового фонду

Турнір стартує 22 травня

Організатори Grand Slam Ролан Гаррос назвали розмір призового фонду.

Цього року він становитиме 43,6 млн євро.

Організатори збільшили суму призових для тих, хто програв у першому колі - на 35% вище, ніж 2019 року і на 3% вище, ніж минулого сезону. Збільшено також призовий фонд для учасників кваліфікації.

Чемпіони змагань отримають по 2,2 млн євро, що трохи менше, ніж у сезоні-2019 (2,3 млн. євро), але на 700 тис євро більше, ніж минулого року, коли змагання проводилися з ковідними обмеженнями.

Ролан Гаррос стартує 16 травня, а ігри основної сітки пройдуть з 22 травня по 5 червня.

Нагадаємо, четверо українок виступлять в основній сітці Ролан Гаррос