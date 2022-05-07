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Ролан Гаррос назвав розмір призового фонду

Сьогодні 20:39 122 0
Турнір стартує 22 травня
Ролан Гаррос назвав розмір призового фонду
#Ролан Гаррос

Джерело - btu.org.ua.

Організатори Grand Slam Ролан Гаррос назвали розмір призового фонду.

Цього року він становитиме 43,6 млн євро.

Організатори збільшили суму призових для тих, хто програв у першому колі - на 35% вище, ніж 2019 року і на 3% вище, ніж минулого сезону. Збільшено також призовий фонд для учасників кваліфікації. 

Чемпіони змагань отримають по 2,2 млн євро, що трохи менше, ніж у сезоні-2019 (2,3 млн. євро), але на 700 тис євро більше, ніж минулого року, коли змагання проводилися з ковідними обмеженнями.

Ролан Гаррос стартує 16 травня, а ігри основної сітки пройдуть з 22 травня по 5 червня.

Нагадаємо, четверо українок виступлять в основній сітці Ролан Гаррос

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