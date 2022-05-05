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98-річний український тенісист зіграв на чемпіонаті світу у Флориді

Сьогодні 19:26 166 0
Станіславський покинув Харків, щоб представляти Україну на корті
98-річний український тенісист зіграв на чемпіонаті світу у Флориді

Джерело - itftennis.com.

98-річний український тенісист Леонід Станіславський після двох місяців війни залишив Харків для участі у чемпіонаті світу для ветеранів (65 років та старше), який пройшов у Палм-Біч (штат Флорида).

Про це заявив сам Станіславський.

"Зараз в Україні жахливий час, бо триває війна. Я тут один, і мені дуже важливо представляти Україну в цей момент. Для мене велика честь зараз грати у теніс у США та представляти Україну. День тому я зустрів двох українських друзів на ім'я Катя та Елістер, і вони подарували мені український прапор. Я відчув, що Україна стала ближче.

Теніс для мене - це життя. Коли я був молодший, я не уявляв, що теніс гратиме велику роль у моєму житті. Але тепер відчуваю це постійно. Я не міг жити без тенісу.

Мені сподобалося грати з американцем, який молодший за мене на вісім років, і він дозволив мені відчути себе сильніше. Мені нелегко тут бути. Не забувайте про мій вік, мені 98, але я намагався бути сильним", - сказав Станіславський.

Зазначимо, що у Палм-Біч Станіславський брав участь у категорії 90+ та програв у першому колі американцю Джорджу МакКейбу з рахунком 1-6, 1-6.

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