98-річний український тенісист зіграв на чемпіонаті світу у Флориді

Станіславський покинув Харків, щоб представляти Україну на корті

98-річний український тенісист Леонід Станіславський після двох місяців війни залишив Харків для участі у чемпіонаті світу для ветеранів (65 років та старше), який пройшов у Палм-Біч (штат Флорида).

Про це заявив сам Станіславський.

"Зараз в Україні жахливий час, бо триває війна. Я тут один, і мені дуже важливо представляти Україну в цей момент. Для мене велика честь зараз грати у теніс у США та представляти Україну. День тому я зустрів двох українських друзів на ім'я Катя та Елістер, і вони подарували мені український прапор. Я відчув, що Україна стала ближче.

Теніс для мене - це життя. Коли я був молодший, я не уявляв, що теніс гратиме велику роль у моєму житті. Але тепер відчуваю це постійно. Я не міг жити без тенісу.

Мені сподобалося грати з американцем, який молодший за мене на вісім років, і він дозволив мені відчути себе сильніше. Мені нелегко тут бути. Не забувайте про мій вік, мені 98, але я намагався бути сильним", - сказав Станіславський.

Зазначимо, що у Палм-Біч Станіславський брав участь у категорії 90+ та програв у першому колі американцю Джорджу МакКейбу з рахунком 1-6, 1-6.