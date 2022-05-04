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Калініна: Дуже рада, що почала просуватися сіткою на великих турнірах

Сьогодні 17:55 219 0
Ангеліна Калініна прокоментувала вихід у чвертьфінал турніру у Мадриді
Калініна: Дуже рада, що почала просуватися сіткою на великих турнірах
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна оцінила вихід у чвертьфінал турніру у Мадриді.

Про це розповіла сама тенісистка.

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"Наприкінці гри було таке напруження, що я вже не думала про рахунок. Просто щаслива, що зуміла закрити цей матч, оскільки його закінчення було божевільним - так багато вирішальних очок і такі довгі розіграші. Тяжкий, дуже важкий матч.

Я дуже рада, що починаю просуватися сіткою на великих турнірах. Нині я набираюся  досвіду. Маю змогу грати більше матчів та отримувати ще одну гру, ще одну нагоду. Ці ігри дадуть мені відмінний багаж на майбутнє. Хочу також подякувати всім уболівальникам, хто прийшов на стадіон, бо вони надають мені сили тоді, коли вже немає енергії", - сказала Калініна.

Нагадаємо, Калініна вперше в кар’єрі зіграє в чвертьфіналі Мастерса.

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