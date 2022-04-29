Завацька: Вірю, що немає поганих націй

Українська тенісистка Катаріна Завацька підтримує усунення спортсменів з росії та білорусі від Вімблдону та інших турнірів.

Про це заявила сама тенісистка.

"Зараз український народ страждає, захищаючи свою територію, незважаючи на повну руйнацію інфраструктури, фізичне знищення мирних жителів, насильство над жінками та дітьми, економічні збитки... Україна ще й зазнає постійної загрози використання Росією ядерної зброї. Зрозумійте! Україна захищає всю Європу, можливо, весь світ!

Ви, напевно, запитаєте: "як саме Україна захищає Європу та світ?"

Відповідь проста: Україна могла просто здатися і зробити все, що хоче Росія. Ось уявіть, що Україна зробила це... Наступною метою агресивної політики Росії може стати інша територія, наприклад Росія захотіла приєднати до себе територію Німеччини, Франції, інших країн Європи або Азії. Ви скажете: "Це неможливо!". На жаль, Росія придумає причини та мотиви, як це зробити можливим.

Тому цю війну не потрібно порівнювати з якоюсь іншою, це пряма загроза всьому світу. І також хочеться додати. На мою думку, політика зараз дуже пов'язана зі спортом, бо з такою агресивною політикою, як у Росії, спорту може просто не існувати ніде.

Раніше я була солідарна з думками Сімони Халеп, Онс Жабер, WTA та багатьох з тенісної спільноти про те, що політика та спорт – різні речі, і це не потрібно змішувати. Проте реальність виявилася іншою. Наше завдання сьогодні: спонукати росіян зупинити агресивну політику своєї держави. Я вірю в те, що не буває поганих націй, є погані люди, і стверджувати, що ВСІ росіяни погані це помилка, але вони можуть змінити політику своєї країни своїми зусиллями, словом, громадянською позицією!

Чому ми підтримуємо всі дії, зокрема, рішення Вімблдону щодо санкцій проти Росії? Тільки тому, що ми прагнемо закінчити цю безглузду і жорстоку війну, застосовуючи всі можливі способи. Ми можемо це зробити разом! Росіяни – ви можете це зупинити, навіщо вам бути приреченими жити у державі з такою агресивною політикою", - зазначила Завацька.