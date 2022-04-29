Українка продовжити боротьбу у парному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно розпочала виступ у рамках ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді.

У першому колі парного розряду Люда у дуеті з Альоною Остапенко з Латвії обіграла четверту сіяну пару Алекса Гуарачі (Чилі) / Андрея Клепач (Словенія).

Далі за сіткою переможниці зустрічі Пітер / Ціммерман - Меліхар / Перес.

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - €6,744,165

Грунт

Парний розряд

Перше коло

29 квітня

Людмила Кіченок / Альона Остапенко - Алекса Гуарачі / Андрея Клепач 7:5, 1:6, 10-3