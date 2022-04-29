Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно розпочала виступ у рамках ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді.
У першому колі парного розряду Люда у дуеті з Альоною Остапенко з Латвії обіграла четверту сіяну пару Алекса Гуарачі (Чилі) / Андрея Клепач (Словенія).
Далі за сіткою переможниці зустрічі Пітер / Ціммерман - Меліхар / Перес.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Парний розряд
Перше коло
29 квітня
Людмила Кіченок / Альона Остапенко - Алекса Гуарачі / Андрея Клепач 7:5, 1:6, 10-3