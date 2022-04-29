Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:31 50803
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Сьогодні 16:26 141
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Сьогодні 14:36 257
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Сьогодні 12:23 269
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
Вчора 23:45 1423
Збірна України U-18 розгромила Словенію на чемпіонаті світу-2022
Вчора 22:54 1450
Динамо зіграло благодійний матч у Загребі
Вчора 21:09 760
Ф'юрі: Я закінчив з боксом, це справжня правда
Вчора 20:09 1195
Льюїс: Сподіваюся, що переможець реваншу Усик - Джошуа вийде у ринг проти Ф'юрі
Вчора 18:09 1000
Ф'юрі обійшов Усика у рейтингу найкращих боксерів світу за версією ESPN
Вчора 17:09 1113
Прямі трансляції

Людмила Кіченок вийшла до другого кола турніру у Мадриді

Сьогодні 17:39 102 0
Українка продовжити боротьбу у парному розряді
Людмила Кіченок вийшла до другого кола турніру у Мадриді
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно розпочала виступ у рамках ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді.

У першому колі парного розряду Люда у дуеті з Альоною Остапенко з Латвії обіграла четверту сіяну пару Алекса Гуарачі (Чилі) / Андрея Клепач (Словенія).

Далі за сіткою переможниці зустрічі Пітер / Ціммерман - Меліхар / Перес.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Парний розряд
Перше коло
29 квітня

Людмила Кіченок / Альона Остапенко - Алекса Гуарачі / Андрея Клепач 7:5, 1:6, 10-3

Коментарі ()
Популярне зараз
Російські окупанти вбили чемпіонку України Російські окупанти вбили чемпіонку України 11653
Вест Гем Ярмоленка програв Айнтрахту: результати матчів 1/2 фіналу Ліги Європи Вест Гем Ярмоленка програв Айнтрахту: результати матчів 1/2 фіналу Ліги Європи 1299
Верняєв викрив зрадника у збірній України Верняєв викрив зрадника у збірній України 1425
Збірна України U-18 розгромила Словенію на чемпіонаті світу-2022 Збірна України U-18 розгромила Словенію на чемпіонаті світу-2022 1450
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022 Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022 1423
Мішель Андраде зворушливо виконала гімн України перед матчем Динамо у Загребі ВІДЕО Мішель Андраде зворушливо виконала гімн України перед матчем Динамо у Загребі ВІДЕО 1256
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4021
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12707
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7108
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20388
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22386
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30098 2