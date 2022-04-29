Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:31 50840
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Сьогодні 22:39 80
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Сьогодні 19:54 186
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 19:25 562
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Сьогодні 16:26 239
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Сьогодні 14:36 372
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Сьогодні 12:23 350
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
Вчора 23:45 1521
Збірна України U-18 розгромила Словенію на чемпіонаті світу-2022
Вчора 22:54 1508
Динамо зіграло благодійний матч у Загребі
Вчора 21:09 796
Прямі трансляції

Цуренко: Мене вже кілька років не запрошують до збірної України

Сьогодні 22:10 128 0
Леся розповіла про ситуацію у команді
Цуренко: Мене вже кілька років не запрошують до збірної України
#Леся Цуренко

Джерело - xsport.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла про проблеми, які є у збірній України. 

"У нас дуже класні дівчата, ніхто не заслуговує на таке ставлення. Мене дуже здивувало інтерв'ю Євгена Зукіна (віце-президент федерації тенісу), який заявив, що не лише всіх дівчат звали, а й про те, що легко бути патріотом у Instagram. Я б взагалі хотіла, щоб він пояснив мені особисто, наприклад, що він має на увазі. Я просто не розумію, навіщо це робити.

Навіть якщо всередині команди є якісь проблеми чи невеликі конфлікти, навіщо їх виносити на публіку? Можу коротко сказати, що справді вже кілька років мене не запрошують до збірної. Наскільки я знаю, що ставлення до мене завжди було добрим, Євген теж казав, що зі мною немає жодних проблем.

Щодо претензій до Марти Костюк, то Марта мала операцію, їй видаляли зуби мудрості. Вона мала квадратне обличчя. Я маю фотографії. Вона в цей час не могла не лише грати - вона виходити на вулицю не могла. Там трохи інше питання. Якби спілкування з Мартою було трохи на іншому рівні, трохи кращим, то, можливо, мала б можливість цю операцію трохи перенести в часі. Хоча вона так довго її відкладала, ця проблема їй уже й так ускладнювала життя. Я зараз реально не хочу багато казати. Просто скажу, що якщо у кого є сумніви щодо Марти, я можу показати вам її фото в цей час", - сказала Цуренко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2713
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4683
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4368
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5377
Верняєв викрив зрадника у збірній України Верняєв викрив зрадника у збірній України 2095
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4160
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2954 2
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11329
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85033
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14825
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5037
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 25827