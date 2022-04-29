Цуренко: Мене вже кілька років не запрошують до збірної України

Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла про проблеми, які є у збірній України.

"У нас дуже класні дівчата, ніхто не заслуговує на таке ставлення. Мене дуже здивувало інтерв'ю Євгена Зукіна (віце-президент федерації тенісу), який заявив, що не лише всіх дівчат звали, а й про те, що легко бути патріотом у Instagram. Я б взагалі хотіла, щоб він пояснив мені особисто, наприклад, що він має на увазі. Я просто не розумію, навіщо це робити.

Навіть якщо всередині команди є якісь проблеми чи невеликі конфлікти, навіщо їх виносити на публіку? Можу коротко сказати, що справді вже кілька років мене не запрошують до збірної. Наскільки я знаю, що ставлення до мене завжди було добрим, Євген теж казав, що зі мною немає жодних проблем.

Щодо претензій до Марти Костюк, то Марта мала операцію, їй видаляли зуби мудрості. Вона мала квадратне обличчя. Я маю фотографії. Вона в цей час не могла не лише грати - вона виходити на вулицю не могла. Там трохи інше питання. Якби спілкування з Мартою було трохи на іншому рівні, трохи кращим, то, можливо, мала б можливість цю операцію трохи перенести в часі. Хоча вона так довго її відкладала, ця проблема їй уже й так ускладнювала життя. Я зараз реально не хочу багато казати. Просто скажу, що якщо у кого є сумніви щодо Марти, я можу показати вам її фото в цей час", - сказала Цуренко.