Roland Garros не усуватиме росіян та білорусів з турніру

Представники країн-агресорів виступатимуть під нейтральним прапором

Джерело - RMC Sport.

Організатори Roland Garros не планують усувати від участі у турнірі представників росії та білорусії.

Про це повідомляє RMC Sport.

На Відкритому чемпіонаті Франції будуть дотримуватися принципу строгого нейтралітету і не підуть за прикладом Вімблдона, де вирішили не допустити до змагання росіян і білорусів.

У Франції російські та білоруські тенісисти виступатимуть під нейтральним прапором і у разі їхніх тріумфів національні гімни країн, які вони представляють, не звучатимуть.

Roland Garros у 2022 році відбудеться з 22 травня до 6 червня.

Раніше Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів.