Roland Garros не усуватиме росіян та білорусів з турніру

Джерело - RMC Sport.
Організатори Roland Garros не планують усувати від участі у турнірі представників росії та білорусії.
Про це повідомляє RMC Sport.
На Відкритому чемпіонаті Франції будуть дотримуватися принципу строгого нейтралітету і не підуть за прикладом Вімблдона, де вирішили не допустити до змагання росіян і білорусів.
У Франції російські та білоруські тенісисти виступатимуть під нейтральним прапором і у разі їхніх тріумфів національні гімни країн, які вони представляють, не звучатимуть.
Roland Garros у 2022 році відбудеться з 22 травня до 6 червня.
Раніше Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів.