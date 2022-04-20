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Цуренко переграла Шмідлову в першому колі турніру в Стамбулі

Сьогодні 17:13 199 0
Матч тривав 1 годину 17 хвилин
Цуренко переграла Шмідлову в першому колі турніру в Стамбулі
#Леся Цуренко, #Анна Кароліна Шмідлова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко здобула перемогу над словачкою Анною Кароліною Шмідловою в межах першого кола турніру WTA 250 у Стамбулі.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:2.

Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила дві подійні помилки і реалізувала 7 з 11 брейків.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Перше коло
20 квітня

Леся Цуренко (Україна) - Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) 6:0, 6:2

У другому колі Цуренко зустрінеться з австралійкою Айлою Томлянович. Поєдинок відбудеться завтра, 21 квітня, орієнтовно об 11:00 за київським часом.

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