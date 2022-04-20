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Кіченок та Сандерс виграли стартовий матч на турнірі у Штутгарті

Сьогодні 12:40 117 0
Українка зіграє у чвертьфіналі турніру
Кіченок та Сандерс виграли стартовий матч на турнірі у Штутгарті
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українсько-австралійська пара Людмила Кіченок/Сторм Сандерс вийшли до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Німеччині.

У першому колі вони обіграла дует Пенгтарн Пліпих/Джессі Ромпіс (Таїланд/Індонезія).

У 1/4 фіналу Людмила та Сторм зустрінуться з Крістіною Буксою з Іспанії та словенкою Тамарою Зіданшек.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA500
Штутгарт, Німеччина
Призовий фонд - $703,580
Грунт (зал)
Перше коло, 19 квітня

Людмила Кіченок/Сторм Сандерс - Пенгтарн Пліпих/Джессі Ромпіс 6:4, 7:6 (1)

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