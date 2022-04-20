Кіченок та Сандерс виграли стартовий матч на турнірі у Штутгарті

Українка зіграє у чвертьфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Українсько-австралійська пара Людмила Кіченок/Сторм Сандерс вийшли до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Німеччині.

У першому колі вони обіграла дует Пенгтарн Пліпих/Джессі Ромпіс (Таїланд/Індонезія).

У 1/4 фіналу Людмила та Сторм зустрінуться з Крістіною Буксою з Іспанії та словенкою Тамарою Зіданшек.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA500

Штутгарт, Німеччина

Призовий фонд - $703,580

Грунт (зал)

Перше коло, 19 квітня

Людмила Кіченок/Сторм Сандерс - Пенгтарн Пліпих/Джессі Ромпіс 6:4, 7:6 (1)