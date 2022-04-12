Стала відома остаточна заявка збірної України на матч проти США

Еліні Світоліній не вдалося знайти заміну

Стала відома остаточна заявка жіночої збірної України з тенісу на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США.

Нашу країну представлять Даяна Ястремська та Катаріна Завацька в одиночному розряді, а також сестри Надія та Людмила Кіченок у парі.

Спочатку у складі були Марта Костюк та Еліна Світоліна. Місце Костюк зайняла Ястремська, а Світоліній, яка не може зіграти через травму спини, не вдалося знайти заміну.

Матч Кубка Біллі Джин Кінг США - Україна відбудеться 15-16 квітня. Перемога в протистоянні зі США принесе збірній України путівку до фіналу, а поразка - поверне на стадію плей-оф.