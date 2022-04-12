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Стала відома остаточна заявка збірної України на матч проти США

Сьогодні 13:26 360 0
Еліні Світоліній не вдалося знайти заміну
Стала відома остаточна заявка збірної України на матч проти США
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок

Джерело - sport.ua.

Стала відома остаточна заявка жіночої збірної України з тенісу на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США.

Нашу країну представлять Даяна Ястремська та Катаріна Завацька в одиночному розряді, а також сестри Надія та Людмила Кіченок у парі.

Спочатку у складі були Марта Костюк та Еліна Світоліна. Місце Костюк зайняла Ястремська, а Світоліній, яка не може зіграти через травму спини, не вдалося знайти заміну.

Матч Кубка Біллі Джин Кінг США - Україна відбудеться 15-16 квітня. Перемога в протистоянні зі США принесе збірній України путівку до фіналу, а поразка - поверне на стадію плей-оф.

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