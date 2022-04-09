Калініна вийшла у парний півфінал турніру WTA в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна виборола путівку до півфіналу у парному розряді на турнірі WTA 500 у Чарльстоні.
У дуеті зі швейцаркою Беліндою Бенчіч Ангеліна переграла Анну Бондар із Угорщини та Магдалену Френх із Польщі.
Матч тривав 1 годину.
Credit One Charleston Open - WTA500
Чарльстон, США
Призовий фонд $888,636
Ґрунт
1/4 фіналу, 09 квітня
Ангеліна Калініна / Белінда Бенчіч - Анна Бондар / Магдалена Френх 6:1, 6:2
Раніше Калініна поступилась Жабер у чвертьфіналі турніру WTA в Чарльстоні.