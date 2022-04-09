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Калініна вийшла у парний півфінал турніру WTA в Чарльстоні

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Калініна побореться за вихід у фінал турніру
Калініна вийшла у парний півфінал турніру WTA в Чарльстоні
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виборола путівку до півфіналу у парному розряді на турнірі WTA 500 у Чарльстоні.

У дуеті зі швейцаркою Беліндою Бенчіч Ангеліна переграла Анну Бондар із Угорщини та Магдалену Френх із Польщі.

Матч тривав 1 годину.

Credit One Charleston Open - WTA500
Чарльстон, США
Призовий фонд $888,636
Ґрунт
1/4 фіналу, 09 квітня

Ангеліна Калініна / Белінда Бенчіч - Анна Бондар / Магдалена Френх 6:1, 6:2

Раніше Калініна поступилась Жабер у чвертьфіналі турніру WTA в Чарльстоні.

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