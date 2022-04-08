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Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Чарльстоні

Сьогодні 08:25 145 0
Калініна побореться за вихід у півфінал
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Чарльстоні
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (42) здобула перемогу над Алізе Корне з Франції (34 ) у третьому колі турніру WTA в Чарльстоні.

Матч тривав 2 години та 06 хвилин. Українка 1 раз подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 з 12 брейк-пойнтів. Її суперниця 1 раз подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

У наступному колі Калініна зіграє проти 10-ї ракетки світу Онс Жабер із Тунісу.

Credit One Charleston Open - WTA500
Чарльстон, США
Призовий фонд $888,636
Ґрунт
Третє коло, 08 квітня

Ангеліна Калініна - Алізе Корне 7:6 (5), 7:5

Раніше Калініна перемогла Рибакіну.

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