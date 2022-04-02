російську тенісистку впіймали на мельдонії

Дьоміна отримала дискваліфікацію

Російська тенісистка Єлизавета Дьоміна була дискваліфікована на три роки за порушення антидопінгового законодавства.

Про це повідомляє пресслужба ITF.

У неї в організмі знайшли сліди мельдонію.

Позитивним виявився аналіз сечі від 23 листопада. Дискваліфікація Дьоміної відраховуватиметься від 25 січня, коли її тимчасово усунули на період розгляду справи.

Дьоміна стала далеко не першою російською тенісисткою, яка попалася на допінгу. Тренд задала Марія Шарапова у 2016 році. На початку лютого була дискваліфікована Ангеліна Журавльова.