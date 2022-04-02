Стаховський: Я не міг не повернутися до України

Український тенісист Сергій Стаховський розповів про те, чому вирішив повернутися до України після початку війни з росією.

"Я міг не повертатися в Україну, але не міг не повернутися. Я в 2014-му році нікуди не поїхав, хоча я не можу сказати, що не було бажання. Бажання було. Було більше страху. Дитина тоді тільки народилася.

А зараз не було такого, що був страх. Зараз просто було розуміння, що треба їхати, бо, якщо не поїду, і, скажімо, якщо Україна не існувала б, що б я своїм дітям сказав? Що була в мене країна і немає? Сам би почувався не так.

Я розумів, скільки тут людей відправили своїх дітей, дружин за кордон і лишилися тут. Не знаю, це не пафосно, просто я реально не міг інакше.

Звісно, дехто буде казати: "Не хотів бути вдома з дітьми" (сміється). Але в мене чудова дружина, в мене чудова родина. Ми жодного разу не сварилися з дружиною за 11 років. Вона зараз мене розуміє, але все одно ж в неї кожного дня напливає, каже: "Ти там, я тут, троє дітей, незрозуміло, що буде, вас там бомблять", - зазначив Стаховський.