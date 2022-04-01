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Костюк: Потрібно багато часу, щоб подолати психологічну травму

Сьогодні 11:55 190 0
Українська тенісистка - про наслідки війни
Костюк: Потрібно багато часу, щоб подолати психологічну травму
#Марта Костюк

Джерело - focus.ua.

Третя ракетка України Марта Костюк переживала за маму та молодшу сестру, які від початку війни перебували в Україні.

Про це заявила тенісистка.

"Минув тільки місяць і я змогла трошечки адаптуватись, щоб мені в повсякденному житті було трошки легше, але все одно психологічних проблем багато і навіть по закінченні війни мені знадобиться багато часу аби подолати цю психологічну травму. А це я навіть там не була, не кажучи вже про моїх близьких, хто опинився в небезпечному місці, зокрема, моя мама та моя маленька сестра, яка досі боїться літаків. Коли над нами пролітає літак, то їй страшно.

До вибухів вони ніби і звикли, але була така ситуація, що моя мама сиділа в Маямі на стадіоні, а на фоні йшли якісь монтувальні чи будівельні роботи. І я на ці звуки навіть не звертала уваги, а мама вся побіліла, їй здалося, що знову щось летить і може вибухнути. На це все страшно дивитися, але на жаль у нас зараз ціла нація у такому стані. Коли ти це усвідомлюєш, то кров в жилах стигне", - зазначила Костюк.

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