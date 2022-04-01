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Збірна України дізналася наступного суперника у Кубку Девіса

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Збірна України дізналася наступного суперника у Кубку Девіса

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування матчів Кубку Девіса, за підсумками якого Україна у вересні має зіграти проти збірної Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

Оскільки минула зустріч команд відбулася у Будапешті, то наступна має відбутися в Україні.

Раніше команди зустрічалися тричі, ми ведемо 2:1.

Зазначимо, що збірна України посідає 37-ме місце у рейтингу націй, Угорщина - 26-те.

Переможець зустрічі проб'ється до Кваліфікації, команда, яка програла, знову буде змушена боротися за збереження місця в Першій Світовій групі.

Результати жеребкування:

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