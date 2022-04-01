Збірна України дізналася наступного суперника у Кубку Девіса

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування матчів Кубку Девіса, за підсумками якого Україна у вересні має зіграти проти збірної Угорщини.
Про це повідомляє пресслужба ФТУ.
Оскільки минула зустріч команд відбулася у Будапешті, то наступна має відбутися в Україні.
Раніше команди зустрічалися тричі, ми ведемо 2:1.
Зазначимо, що збірна України посідає 37-ме місце у рейтингу націй, Угорщина - 26-те.
Переможець зустрічі проб'ється до Кваліфікації, команда, яка програла, знову буде змушена боротися за збереження місця в Першій Світовій групі.
Результати жеребкування: