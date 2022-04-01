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Цуренко: Війна - це щось набагато більше, ніж теніс

Сьогодні 10:41 65 0
Українська тенісистка - про реакцію на війні в Україні
Цуренко: Війна - це щось набагато більше, ніж теніс
#Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла, як у світі реагують на повномасштабне російське вторгнення в Україну.

"Як відреагував тенісний світ? По-перше, я хочу подякувати всім гравцям, які виступали проти, щось говорили, чимось допомагали українцям - матеріально, словесно, морально. Це дуже важливо зараз. Напевно, я очікувала від тенісистів більшого, але думаю, що швидше за все не всі розуміють, що відбувається і в якому масштабі. Війна - це щось набагато більше, ніж теніс.

Іноді важко перебувати у цьому світі та бачити, що насправді мало що змінилося. Для більшості гравців нічого не відбувається. А мені, як українці, від цього дуже боляче", - зазначила Цуренко.

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