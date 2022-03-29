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Завацька: Реальність жахлива, але ми переможемо, я вірю

Сьогодні 10:56 194 0
Українська тенісистка висловилася про війну
Завацька: Реальність жахлива, але ми переможемо, я вірю
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Відома українська тенісистка Катаріна Завацька поділилася своїм болем у зв'язку з війною в Україні.

"Не так я уявляла собі повернення в тур, не за таких обставин. Але як є, скаржитися нема на що.

Те, що зараз відбувається в Україні - це найгірше, що могло статися в моєму житті та в житті багатьох українців!

Вся моя сім'я там, лише мало хто міг залишити Україну. Це дуже складно, мене немає поруч, і я не уявляю, як це, коли над твоєю головою щодня літають ракети, але я маю продовжувати жити і робити свою роботу - грати в теніс.

Це був мій перший турнір після 6-місячної перерви, я відновилася, багато тренувалася, щоб бути там, де я зараз.

Я боротимусь за кожен турнір, матч, м'яч! Якщо є щось, що я можу зробити, щоб допомогти своїй країні і своїй сім'ї прямо зараз, то це грати в теніс, і я збираюся цим займатися.

Корт - єдине місце, де я не думаю про війну, реальність, я просто бачу перед собою м'яч.

Реальність жахлива, але ми переможемо, я вірю", - зазначила Завацька.

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Допис, поширений Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_)

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