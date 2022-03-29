Калініна знялася під час матчу у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№51 WTA) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Маямі зіграла з Джесікою Пегулою зі США (№21 WTA).
Українка не змогла зіграти весь матч. Після поразки у першому сеті з рахунком 0:6 Ангеліна знялася з турніру.
У наступному колі Джесіка Пегула зіграє проти Паули Бадоси (№6 WTA).
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард
Четверте коло, 29 березня
Джесіка Пегула - Ангеліна Калініна 6:0, відмова
Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.