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Калініна знялася під час матчу у Маямі

Сьогодні 08:08 297 0
Українка поступилася першим сетом, після чого відмовилася грати далі
Калініна знялася під час матчу у Маямі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№51 WTA) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Маямі зіграла з Джесікою Пегулою зі США (№21 WTA).

Українка не змогла зіграти весь матч. Після поразки у першому сеті з рахунком 0:6 Ангеліна знялася з турніру.

У наступному колі Джесіка Пегула зіграє проти Паули Бадоси (№6 WTA).

Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард 
Четверте коло, 29 березня

Джесіка Пегула - Ангеліна Калініна 6:0, відмова

Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.

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