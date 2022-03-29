Калініна знялася під час матчу у Маямі

Українка поступилася першим сетом, після чого відмовилася грати далі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№51 WTA) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Маямі зіграла з Джесікою Пегулою зі США (№21 WTA).

Українка не змогла зіграти весь матч. Після поразки у першому сеті з рахунком 0:6 Ангеліна знялася з турніру.

У наступному колі Джесіка Пегула зіграє проти Паули Бадоси (№6 WTA).

Miami Open - WTA1000

Маямі, США

Призовий фонд $8,369,455

Хард

Четверте коло, 29 березня

Джесіка Пегула - Ангеліна Калініна 6:0, відмова

Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.