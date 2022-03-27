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Кіченок поступилась у другому колі турніру WTA у Маямі

Сьогодні 21:10 109 0
Людмила Кіченок завершила виступ на турнірі у Маямі
Кіченок поступилась у другому колі турніру WTA у Маямі
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок покинула парний турнір WTA 1000 у Маямі.

У матчі другого кола українка в дуеті з Оленою Остапенко із Латвії програла тандему Алізе Корне / Жиль Тахйман (Франція / Швейцарія).

Матч тривав 1 годину та 3 хвилини.

Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард 
Друге коло, 27 березня

Алізе Корне / Жиль Тахйман - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:1, 6:3

Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.

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