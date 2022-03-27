Людмила Кіченок завершила виступ на турнірі у Маямі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок покинула парний турнір WTA 1000 у Маямі.

У матчі другого кола українка в дуеті з Оленою Остапенко із Латвії програла тандему Алізе Корне / Жиль Тахйман (Франція / Швейцарія).

Матч тривав 1 годину та 3 хвилини.

Miami Open - WTA1000

Маямі, США

Призовий фонд $8,369,455

Хард

Друге коло, 27 березня

Алізе Корне / Жиль Тахйман - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:1, 6:3

Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.