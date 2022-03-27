Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок покинула парний турнір WTA 1000 у Маямі.
У матчі другого кола українка в дуеті з Оленою Остапенко із Латвії програла тандему Алізе Корне / Жиль Тахйман (Франція / Швейцарія).
Матч тривав 1 годину та 3 хвилини.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард
Друге коло, 27 березня
Алізе Корне / Жиль Тахйман - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:1, 6:3
Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.