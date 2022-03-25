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Світоліна: Це найгірший період у моєму житті

Сьогодні 16:28 249 0
Еліна Світоліна прокоментувала поразку та турнірі у Маямі
Світоліна: Це найгірший період у моєму житті
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна переживає у зв'язку із вторгненням російської армії на територію України.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Було дуже складно зосередитись. Психологічно складно виходити корт. Я намагалася бути сміливою і протистояти цьому виклику, але точно не готова на сто відсотків. Я говорила з іншими нашими гравцями в Індіан-Веллсі та Маямі і знаю, що вони відчувають те саме. Ми говорили один одному, що ми ніби тут, але водночас і не тут.

Все те, що відбувається в Україні, – це дуже і дуже сумно. Щогодини ми бачимо новини звідусіль, і ви також можете це бачити. Для моєї батьківщини це дуже боляче. Зі свого боку, я намагаюся робити все можливе, я постійно думаю про те, чим допомогти українському народу.

Перший тиждень було дуже важко. Майже щоночі я прокидалася від кошмарів. Це по-справжньому жахливо. Зараз трохи легше, бо ти звикаєш. Людина до всього звикає. Але можу сказати однозначно, що це найгірший період у моєму житті", – сказала Світоліна.

Раніше Світоліна поступилась Вотсон на турнірі WTA у Маямі.

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