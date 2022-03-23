Світоліна: Барті, вітаю з визначною кар’єрою

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№20 WTA) відреагувала на рішення першої ракетки світу Ешлі Барті завершити кар’єру.

"Ешлі Барті, до тебе нічого, окрім поваги. Бажаю всього найкращого на відпочинку та вітаю з визначною кар’єрою", - сказала Світоліна.

Nothing but RESPECT for you @ashbarty !!! All the best in your retirement and congratulations on your distinguished career ! pic.twitter.com/QUr77fPhYL — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) March 23, 2022

Нагадаємо, що Барті виграла 15 титулів WTA у тому числі три Великі шлеми, включно з Australian Open-2022.