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Світоліна: Барті, вітаю з визначною кар’єрою

Сьогодні 15:26 309 0
Світоліна: Барті, вітаю з визначною кар’єрою
#Ешлі Барті, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№20 WTA) відреагувала на рішення першої ракетки світу Ешлі Барті завершити кар’єру.

"Ешлі Барті, до тебе нічого, окрім поваги. Бажаю всього найкращого на відпочинку та вітаю з визначною кар’єрою", - сказала Світоліна. 

Нагадаємо, що Барті виграла 15 титулів WTA  у тому числі три Великі шлеми, включно з Australian Open-2022.

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