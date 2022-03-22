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Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації турніру у Маямі

Сьогодні 08:40 143 0
Матч тривав 1 годину 58 хвилин
Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації турніру у Маямі
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко у півфіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у Маямі обіграла американку Клер Лю.

Матч тривав 1 годину 58 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє з росіянкою Верою Звонарьовою.

Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард 
Кваліфікація, Півфінал
21 березня

Леся Цуренко (Україна) - Клер Лю (США) 6:4, 7:5

Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.

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