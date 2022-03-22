Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації турніру у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко у півфіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у Маямі обіграла американку Клер Лю.
Матч тривав 1 годину 58 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.
У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє з росіянкою Верою Звонарьовою.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард
Кваліфікація, Півфінал
21 березня
Леся Цуренко (Україна) - Клер Лю (США) 6:4, 7:5
Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.