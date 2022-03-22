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Стаховський: Мене здивував весь український народ

Сьогодні 14:40 165 0
Український тенісист - про війну з росією
Стаховський: Мене здивував весь український народ
#Сергій Стаховський

Джерело - censor.net.ua.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський розповів про те, що його найбільше здивувало у війні з росією.

"Якщо чесно, мене максимально здивував ВЕСЬ український народ, який одразу став діяти. Перше здивування було, коли я заїжджав у Київ. До того три дні був в Інтернеті, телефоні і невідомості, адже коли почалася війна, був у Дубаї. І коли заїжджав в Україну, усієї картини не знав: де є Росія, наскільки вони просунулись? А по телебаченню, в Інтернеті картина була така: повномасштабна війна, але не знаєш, де вони є, а де їх немає.

І от спочатку доїхали до першого блокпосту - а там вже і другий, і в кожному селі блокпости, стоять люди з мисливськими рушницями… І коли бачиш оцю безпосередню готовність людей захищатись - звісно, настрій піднімається! Тому що розумієш: цю націю не здолати", - зазначив Стаховський.

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