Стаховський: Мене здивував весь український народ

Відомий український тенісист Сергій Стаховський розповів про те, що його найбільше здивувало у війні з росією.

"Якщо чесно, мене максимально здивував ВЕСЬ український народ, який одразу став діяти. Перше здивування було, коли я заїжджав у Київ. До того три дні був в Інтернеті, телефоні і невідомості, адже коли почалася війна, був у Дубаї. І коли заїжджав в Україну, усієї картини не знав: де є Росія, наскільки вони просунулись? А по телебаченню, в Інтернеті картина була така: повномасштабна війна, але не знаєш, де вони є, а де їх немає.

І от спочатку доїхали до першого блокпосту - а там вже і другий, і в кожному селі блокпости, стоять люди з мисливськими рушницями… І коли бачиш оцю безпосередню готовність людей захищатись - звісно, настрій піднімається! Тому що розумієш: цю націю не здолати", - зазначив Стаховський.