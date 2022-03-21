Свьонтек виграла турнір в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.
У фіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі польська тенісистка Іга Свьонтек (№4 WTA) у двох сетах обіграла гречанку Марію Саккарі (№6 WTA), завоювавши свій п'ятий титул у кар'єрі.
Матч тривав одну годину 21 хвилину.
В оновленому рейтингу WTA обидві спортсменки увійдуть до ТОП-3 світового рейтингу, Іга дебютує у ролі другої ракетки, Марія - вперше стане третьою.
WTA BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Фінал, 20 березня
Іга Свьонтек (Польща) - Марія Саккарі (Греція) 6:4, 6:1