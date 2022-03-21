Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 14:27 603
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 10:39 176
Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром
Сьогодні 10:25 87
Остап Маркевич: Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо
Сьогодні 08:24 148
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:59 30137
Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні
Вчора 23:09 472
Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ
Вчора 22:54 332
Різатдінова - росіянам: Ви не Zа перемогу, ви Zа геноцид в Україні
Вчора 21:40 346
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Вчора 18:25 336
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Вчора 12:42 532
Прямі трансляції

Свьонтек виграла турнір в Індіан-Веллсі

Сьогодні 08:40 219 0
Польська тенісистка стане другою ракеткою світу
Свьонтек виграла турнір в Індіан-Веллсі
Фото Getty Images
#Іга Свьонтек, #Марія Саккарі

Джерело - Чемпіон.

У фіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі польська тенісистка Іга Свьонтек (№4 WTA) у двох сетах обіграла гречанку Марію Саккарі (№6 WTA), завоювавши свій п'ятий титул у кар'єрі.

Матч тривав одну годину 21 хвилину.

В оновленому рейтингу WTA обидві спортсменки увійдуть до ТОП-3 світового рейтингу, Іга дебютує у ролі другої ракетки, Марія - вперше стане третьою.

WTA BNP Paribas Open
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд - $8,584,055
Хард
Фінал, 20 березня

Іга Свьонтек (Польща) - Марія Саккарі (Греція) 6:4, 6:1

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4890
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2677
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 30137
Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 2143
Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А 1290
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 5200
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6452
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5467
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 219091 5
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15859
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19425 3
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4597