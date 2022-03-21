Відома у минулому тенісистка Марія Коритцева звернулася до спортсменів із Росії та Білорусі.

"Спорт поза політикою - кажете ви. Тоді спорт поза життям. Прямо зараз вмирають люди у моїй країні та спортсмени у тому числі.

Ми в першу чергу - люди, кожен із нас - Людина. І страх казати правду вбиває Людину в нас. Мені пощастило народитися та жити в Україні, у вільній країні. Я мало про це замислювалася раніше, але зараз я розумію, наскільки цінне те, що я можу виявлятися як я хочу і, головне, можу мати СВОЮ ДУМКУ і МОЖЛИВІСТЬ ВИСЛОВЛЮВАТИ ДУМКУ. Це не дозволило мені сховати чи знищити Людину в собі.

Сказати вам "не бійтеся", напевно, буде нечесно та неправильно. Вам є чогось боятися. Але тут справа у ваших цінностях, вашій позиції, вашій думці. Ви як тенісисти знаєте, щоб перемогти у матчі, проявити себе на корті, треба бути чесним із собою, зі своєю грою. А будь-який сумнів чи нерішуча дія наближає вас до поразки.

Зараз нейтральна позиція схожа на підняту руку на прийомі або безстроковій медичній перерві. Але доведеться опустити руку і відпустити фізіо і знову вийти на корт, щоб зустрітися з правдою віч-на-віч, щоб зустрітися з життям і подивитися йому в очі.

"Ми за мир" - це позиція маленької дитини, яка боїться і просто хоче, щоб швидше настало безтурботне дитинство. І ви знову зможете спокійно продовжувати грати у теніс та заробляти гроші. Але це лише одна частина вашого життя, дивіться ширше.

Сховатися за фразу "я не розуміюся на політиці" вже не вийде. Ваші країни у війні з моєю країною вже 24 дні - це майже місяць. Пройшло достатньо часу, щоб поцікавитися і замислитися, а ЩО Я ДУМАЮ З ЦЬОГО ПРИВОДУ? Не вірю, що спортсменам в індивідуальному виді спорту не хочеться мати власну думку. Невже все, чого ви навчилися за ці роки - це махати ракеткою та накачувати м'язи? А де ж мислення?

Не хочу вас лякати, але світ не перестане позбавляти вас всього, тому що ви самі позбавили себе свободи та думки, а без них хіба можна все ще вважати себе Людиною?", - зазначила Коритцева.