США та ITF профінансують поїздку українок на матч Кубку Біллі Джин Кінг

Федерація тенісу США та Міжнародна федерація тенісу візьмуть на себе витрати із командирування збірної України на матч Кубку Біллі Джин Кінг, який 15-16 квітня відбудеться в Ешвіллі (Північна Кароліна, США).

Про це заявив віцепрезидент Федерації тенісу України Євген Зукін.

"Ми готуємося до матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти американок на їх території. Маю сказати, що Федерацією тенісу України було досягнуто домовленості із Федерацією тенісу США та Міжнародною федерацією тенісу, що ці дві організації візьмуть на себе усі витрати щодо командирування збірної України.

На жаль, Міністерство молоді та спорту України самоусунулось від фінансування матчу Кубку Девіса, тож ми вирішили не чекати чергової відмови та взяли справу у свої руки на матч Кубку Біллі Джин Кінг. Нехай зекономлені кошти на теніс підуть на нашу армію, що сьогодні відчайдушно протистоїть російській навалі", - сказав Зукін.