Кербер: Зараз усі думають лише про те, що відбувається в Україні

Колишня перша ракетка світу Анжелік Кербер розповіла про своє ставлення до війни в Україні.

"Я намагаюся перемикатися, коли перебуваю на корті, але зробити це непросто. Мої дідусь та бабуся з Польщі, я теж живу у Польщі. Це дуже близько. Це справді божевілля якесь, що відбувається зараз у світі. Я правда, сподіваюся, що буде мир. Після коронавірусу тепер відбувається це божевілля. Просто збожеволіти. Звичайно, в Індіан-Веллсі всі про це говорять. Ти перевіряєш новини щогодини, щоб дізнатися, що сталося. Особливо я так роблю, тому що ми так близько і відчуття не найприємніші.

Коли я грала з Дар’єю Касаткіною, то намагалася не думати про те, що вона із Росії. Я давно знаю Дар’ю… Це тема номер один зараз, це лякає всіх. Як я сказала, живу не так далеко. Мої бабуся та дідусь живуть у Польщі, тому, звичайно, ти стежиш за новинами кожні п'ять хвилин чи щогодини, залишаєшся на зв'язку з людьми. Мені здається, що зараз усі думають лише про те, що відбувається в Україні. Для мене теніс перебуває на другому, третьому, четвертому місці. Я намагаюся концентруватися на грі, у мене непогано вдається це робити, але я перемикаюся в останній момент. За годину до гри я не сказала б, що сконцентрована на майбутньому матчі. Нині все трохи інакше, ніж було раніше.

Чому я вийшла на матч із синьо-жовтою стрічкою? Це взагалі не було для мене питанням. Я планувала надягнути її в першій грі, але в мене зламалася шпилька. На наступний матч я її теж надягну", - сказала Кербер.