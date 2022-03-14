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ITF назвала країни, які замінять Росію та Білорусь у командних турнірах

Сьогодні 20:25 161 0
Чинних чемпіонів трохи опустили на землю
ITF назвала країни, які замінять Росію та Білорусь у командних турнірах

Джерело - Чемпіон.

Рада директорів ITF остаточно вирішила питання з усуненням Росії та Білорусі від Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг і затвердила заміни у сітках цих змагань.

Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

Так у Кубку Біллі Джин Кінг Росія, як минулорічний переможець, мала напряму потрапити у фінальну частину сезону 2022. Тепер замість країни, що розв’язала війну в Україні, зіграє Австралія (найвищий рейтинг серед півфіналістів). Словаччина, яка мала б грати з Австралією у кваліфікації, також напряму виходить у фінал. Бельгія, якій за жеребом випало протистояння із білорусами, прямую у фінал через зняття суперника.

У Кубку Девіса ситуація аналогічна. Минулорічний чемпіон Росія йде у напрямку свого корабля, а її місце віддають Сербії. Що стосується Білорусі, то вона вже не зіграла у своїй групі проти Мексики.

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