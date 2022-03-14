Надаль: Здається неймовірним, що у нашому столітті ще існують війни

Іспанський тенісист Рафаель Надаль поділився думками про напад Росії на Україну.

"Чи багато я стежу за новинами у світі і чи це заважає моїй підготовці? Звичайно, я стежу за всім, що відбувається. Це очевидно, що останні три роки світ дуже страждає. Спочатку два роки була пандемія коронавірусу, зараз - війна. Різне трапляється, це правда. Коли ти бачиш, як люди страждають, неможливо уникати новин, і певною мірою ти теж страждаєш через те, що вони страждають. З іншого боку, так, твоє життя триває... Ти можеш тільки сподіватися, що все буде краще, і краще, і краще. Це те, що потрібне всьому людству. Просто трохи спокою після цих жахливих трьох років страждань.

Мені здається неймовірним, що у нашому столітті, в якому ми живемо, ще існують війни. Це сумно. Це те, що я не можу зрозуміти. Це шокуюче, це не пояснюється. Ми тільки сподіваємося, що постраждає якнайменше людей, що якнайменше людей загинуть, що все це закінчиться якнайшвидше", - сказав Надаль.