Соболенко: Я не відчуваю нічого поганого від українських гравців

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко розповіла про відносини з українськими спортсменками на фоні вторгнення Росії в Україну.

"Чесно кажучи, я зараз намагаюся не дивитись багато у свій телефон, бо все, що я там бачу, мене дуже засмучує. Щоразу я просто молюся за мир.

Я не відчуваю нічого поганого від українських гравців. Я досі спілкуюсь з усіма дівчатами та ми досі друзі, але зараз всі просто дуже хвилюються.

У зоні гравців зараз у всіх не такий настрій, як зазвичай. Всі дуже занепокоєні, але ми ще розмовляємо один з одним. Між нами немає конфлікту.

Я можу одягнути стрічку на підтримку України. Я відчуваю, що люди потребують нашої підтримки. Сподіваюся, що вони розуміють, що ми всі дуже стурбовані і всі сподіваємось на краще та на світ", - сказала Соболенко.