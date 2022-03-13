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Соболенко: Я не відчуваю нічого поганого від українських гравців

Сьогодні 13:25 188 0
Соболенко: Я не відчуваю нічого поганого від українських гравців
#Аріна Соболенко

Джерело - thetimeshub.in.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко розповіла про відносини з українськими спортсменками на фоні вторгнення Росії в Україну.

"Чесно кажучи, я зараз намагаюся не дивитись багато у свій телефон, бо все, що я там бачу, мене дуже засмучує. Щоразу я просто молюся за мир.

Я не відчуваю нічого поганого від українських гравців. Я досі спілкуюсь з усіма дівчатами та ми досі друзі, але зараз всі просто дуже хвилюються.

У зоні гравців зараз у всіх не такий настрій, як зазвичай. Всі дуже занепокоєні, але ми ще розмовляємо один з одним. Між нами немає конфлікту.

Я можу одягнути стрічку на підтримку України. Я відчуваю, що люди потребують нашої підтримки. Сподіваюся, що вони розуміють, що ми всі дуже стурбовані і всі сподіваємось на краще та на світ", - сказала Соболенко.

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