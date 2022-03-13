Дві українки заявилися на ґрунтовий турнір у Чарльстоні

Цуренко та Завацька перебувають в альтернативному списку

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна заявилися в основу ґрунтового турніру WTA 500 у Чарльстоні (США), який відбудеться з 4 по 10 квітня.

Зазначимо, що у заявці відсутня Марта Костюк, яка б могла пройти в основну сітку за рейтингом.

В альтернативному списку присутні Леся Цуренко та Катаріна Завацька.

Паралельно з цим турніром відбудуться змагання WTA 250 у Боготі (Колумбія).

15-16 квітня жіноча збірна України зустрінеться з командою США в рамках Кубку Біллі Джин Кінг.