Дві українки заявилися на ґрунтовий турнір у Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна заявилися в основу ґрунтового турніру WTA 500 у Чарльстоні (США), який відбудеться з 4 по 10 квітня.
Зазначимо, що у заявці відсутня Марта Костюк, яка б могла пройти в основну сітку за рейтингом.
В альтернативному списку присутні Леся Цуренко та Катаріна Завацька.
Паралельно з цим турніром відбудуться змагання WTA 250 у Боготі (Колумбія).
15-16 квітня жіноча збірна України зустрінеться з командою США в рамках Кубку Біллі Джин Кінг.
WTA500 Charleston entry list pic.twitter.com/59UPwDTKCa— Michal Samulski (@MichalSamulski) March 11, 2022