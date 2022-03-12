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Ястремська: Пишаюся українцями, які борються за наші життя

Сьогодні 10:09 201 0
Українська тенісистка - про війну з росією
Ястремська: Пишаюся українцями, які борються за наші життя
#Даяна Ястремська

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла американцям про війну в Україні.

"Мої батьки зараз вдома в Одесі. Це дуже важко. Ситуація божевільна, це страшно, коли тобі потрібно знаходитися або в паркінгу, або в укритті. Вони не проводять багато часу у квартирі, тому що вона розташована досить високо, на 12 поверсі. Це дуже страшно. Я намагаюся підтримувати спілкування з ними, ми не говоримо один з одним занадто багато, а тільки коли вони мають інтернет і вони не на паркінгу.

Я дуже пишаюся нашими людьми, пишаюся українцями, які в Україні борються за наші життя. Сергію Стаховському, я особисто його знаю, бажаю йому, нехай усе буде добре і велике йому спасибі. Кожна людина зараз в Україні – герой. Зараз багато дітей гине, зараз бомбардують наші школи, наші лікарні, наші жінки народжують у бомбосховищах... Важливо, щоб в Україні створили безпольотну зону, щоб нас не бомбили ракетами. Я не знаю, що ще сказати. Війна - це смерть, я нікому не побажаю пройти через таке.

Що б я сказала українцям? Я б сказала, що наші люди найсильніші, мають великий дух. Вони виборюють країну, людей. Вони герої. Не знаю, що ще можна сказати насправді. Моя велика повага їм і моя велика подяка. Вони живуть там. За всіма цими історіями стоять люди, які просто хочуть миру", - сказала Ястремська.

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