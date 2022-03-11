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Соболенко підтримає Україну під час першого матчу в Індіан-Веллсі

Сьогодні 12:09 75 0
Третя ракетка світу одягне синьо-жовту стрічку
Соболенко підтримає Україну під час першого матчу в Індіан-Веллсі
#Аріна Соболенко

Джерело - btu.org.ua.

Третя ракетка світу Аріна Соболенко з Білорусі планує надіти на свій суботній матч в Індіан-Веллсі синьо-жовту стрічку і цим висловити підтримку народу України.

Про це заявила тенісистка.

"Мені дуже сумно і дуже шкода українських громадян, які втратили свої будинки на цій війні. Але, на жаль, це не під моїм контролем. Я просто сподіваюсь на світ.

Принаймні ми можемо грати. Я розумію, чому я не можу грати під білоруським прапором, але це не у нашій владі. Нам усім також дуже сумно та дуже погано через цю ситуацію", - сказала Соболенко.

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