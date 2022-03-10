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Джокович знявся з турнірів в Індіан-Веллсі та Маямі

Сьогодні 11:55 254 2
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Джокович знявся з турнірів в Індіан-Веллсі та Маямі
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Новак Джокович знявся з турнірів ATP в Індіан-Уеллсі та Маямі, які відбудуться у другій половині березня, через те, що він не вакцинований.

Про це заявив сам спортсмен.

"Хоча мене автоматично включили у розіграші в Індіан-Веллсі та Маямі, я знав, що це малоймовірно. CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань США) підтвердив, що правила не зміняться, тому я не зможу грати у США. Успіхів тим, хто грає у цих чудових турнірах", - зазначив Джокович.

На турнірі в Індіан-Веллсі Джоковича замінить лакі-лузер.

Раніше повідомлялося, що Новак Джокович готовий допомогти Україні.

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