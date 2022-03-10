Джокович знявся з турнірів в Індіан-Веллсі та Маямі

Сербський тенісист не може потрапити до США

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Новак Джокович знявся з турнірів ATP в Індіан-Уеллсі та Маямі, які відбудуться у другій половині березня, через те, що він не вакцинований.

Про це заявив сам спортсмен.

"Хоча мене автоматично включили у розіграші в Індіан-Веллсі та Маямі, я знав, що це малоймовірно. CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань США) підтвердив, що правила не зміняться, тому я не зможу грати у США. Успіхів тим, хто грає у цих чудових турнірах", - зазначив Джокович.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊 — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022

На турнірі в Індіан-Веллсі Джоковича замінить лакі-лузер.

Раніше повідомлялося, що Новак Джокович готовий допомогти Україні.