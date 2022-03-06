Ястремська пожертвувала призові турніру Україні

Українська тенісистка Даяна Ястремська після фіналу турніру в Ліоні пожертвує всі призові гроші Україні.

Про це заявила спортсменка.

"Всі призові гроші, які я заробила тут, я віддам українським фондам для допомоги країні.

І якщо люди України дивляться, я хочу сказати, що ви сильні, у вас неймовірний дух.

Я намагаюсь стояти за Україну. Я хочу подякувати абсолютно кожній людині з України за захист країни, і за те, що показуєте, який у нас сильний дух", - зазначила Ястремська.