Ястремська пожертвувала призові турніру Україні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська після фіналу турніру в Ліоні пожертвує всі призові гроші Україні.
Про це заявила спортсменка.
"Всі призові гроші, які я заробила тут, я віддам українським фондам для допомоги країні.
І якщо люди України дивляться, я хочу сказати, що ви сильні, у вас неймовірний дух.
Я намагаюсь стояти за Україну. Я хочу подякувати абсолютно кожній людині з України за захист країни, і за те, що показуєте, який у нас сильний дух", - зазначила Ястремська.
Даяна Ястремська та її сестра Іванна провели два дні у бомбосховищі в підземній автопарковці, доки не евакуювалися до Франції.