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Кафельников: Росіян тепер в Європу навіть туалети мити не візьмуть

Сьогодні 20:55 331 0
Експерша ракетка світу - про вторгнення РФ в Україну
Кафельников: Росіян тепер в Європу навіть туалети мити не візьмуть
#Євген Кафельников

Джерело - Чемпіон.

Колишній російський тенісист Євген Кафельников виступає проти вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив сам росіянин.

"Прекрасно пам'ятаю, як ще якийсь час тому деякі індивіди писали, що українці їдуть до Європи туалети мити! Поспішаю нас засмутити – ми [росіяни] тепер й на цю роботу там небажані", - зазначив Кафельников.

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