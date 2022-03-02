Кафельников: Росіян тепер в Європу навіть туалети мити не візьмуть

Колишній російський тенісист Євген Кафельников виступає проти вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив сам росіянин.

"Прекрасно пам'ятаю, як ще якийсь час тому деякі індивіди писали, що українці їдуть до Європи туалети мити! Поспішаю нас засмутити – ми [росіяни] тепер й на цю роботу там небажані", - зазначив Кафельников.